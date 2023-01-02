الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتلقى الهزيمة الخامسة في البريميرليج أمام برينتفورد

هدف برينتفورد الثاني
هدف برينتفورد الثاني

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما  في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

فريق برينتفورد كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 19 بهدف جاء بالنيران الصديقة عن طريق مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي عندما ارتطمت به تسديدة بين مي الرأسية.

وسجل ويسا هدفًا لـ برينتفورد في الدقيقة 27 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا لـ بين مي مدافع برينتفورد في الدقيقة 40 بداعي التسلل.

واستطاع يواني ويسا تسجيل ثاني أهداف برينتفورد في الدقيقة 42 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ماتياس يانسن، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية.

وفي الشوط الثاني، كثف رفاق محمد صلاح محاولاتهم للتسجيل، ونجحوا في تسجيل هدف في الدقيقة 48 عن طريق داروين نونيز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل أوكسليد شامبرلين أول أهداف ليفربول في الدقيقة 50 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وفي ظل سعي ليفربول للتعديل، سجل الكاميروني بريان مبيمو الهدف الثالث لبرينتفورد مستغلًا خطأ فادح من إبراهيما كوناتي في التعامل مع الكرة، ليؤمن انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برينتفورد لـ 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السادس بعدما تجرع مرارة الهزيمة للمرة الخامسة هذا الموسم.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر أساسيًا، فيما شارك الفرنسي إبراهيما كوناتي واليوناني كوستاس تسيمكاس أيضًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - أليكس أوكسليد تشامبرلين - داروين نونيز.

ليفربول برينتفورد إبراهيما كوناتي الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي الممتاز

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