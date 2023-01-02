الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مجدي بدران: متحور «يوم القيامة» فائق الانتشار ويستهدف كبار السن والأطفال

مجدي بدران
مجدي بدران

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن “متحور يوم القيامة” ليس متحورًا جديدًا لـ كورونا ولكن لديه قدرة فائقة على الانتشار ونقل العدوى من شخص لآخر.

"يوم القيامة" وسرعة انتشاره

وأكد “بدران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كبار السن وذوي الأمراض المزمنة أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهذا الفيروس، ولهذا يجب على الحميع الإسراع في تناول الجرعة المعززة من اللقاح.

وأضاف أن أعراض هذا المتحور خفيفة مثل نزلات البرد العادية من حمى وارتفاع درجة حرارة ورشح.

العودة إلى الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أنه على الجميع العودة إلى الإجراءات الاحترازية وأخذ الجرعات التعزيزية من اللقاحات لتجنب الإصابة بهذا المتحور الجديد، مع ضرورة إدراك أن فيروس كورونا لم ينته بعد.

مجدي بدران يوم القيامة متحور كورونا انتشار الفيروس استشاري مناعة

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