محافظ أسوان يهنئ الجماهير بالفوز على الزمالك فى الدورى

هنأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جمهور نادى أسوان العريق برئاسة المستشار الشافعى صالح وكذلك الجهاز الفنى واللاعبين والإداريين بقيادة الكابتن أيمن الرمادى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز التاريخى لتماسيح النيل على فريق نادى الزمالك بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد أسوان الرياضى ليحقق الفوز الخامس له برصيد نقاط 15 نقطة ضمن منافسات الموسم الرياضى 2022-2023 لبطولة الدورى الممتاز.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذا الفوز المستحق يعتبر استكمالاً لسلسلة النتائج المتميزة والمشرفة أمام باقى الفرق المنافسة، للوصول إلى مركز متقدم.

وأكد أشرف عطية، أن إحتلال نادى أسوان المركز السابع لأول مرة ببطولة الدورى العام المصرى يتطلب المزيد من الجهد والتكاتف للتواجد المستمر فى هذه البطولة باعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد، وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية التى نعتز بدورها.

ولفت عطية إلى استمرار دعم المحافظة لمسيرة أبناء الجنوب بعد هذا الإنجاز الكبير الذى يفتخر به كل أسوانى، مع تقديم التسهيلات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية المستقبلية المخطط تنفيذها ضمن برنامج مجلس إدارة النادى.