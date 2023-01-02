أحمد سعد يكشف موعد طرح فيديو كليب أغنية «يا عراف»

كشف النجم أحمد سعد عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “يا عارف” والتي يقدمها على طريقة الـ"تريو" برفقة كل من المطرب أحمد زعيم، والمطرب التونسى نوردو.

ومن المقرر أن تطرح أغنية “يا عراف" على طريقة الفيديو كليب يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية، كانت أغنية "يا عراف" من المقرر طرحها مطلع 2022، لكن تم تأجيلها بدون أسباب.

وطرح، أمس، أحمد سعد البرومو الرسمي وبوستر أغنية "يا عراف" تمهيدا لطرحها للجمهور وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد الفقى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما، والكليب من إخراج ياسين حسن.

أحمد سعد يقدم تتر «العمدة» لمحمد رمضان

واتفق الفنان محمد رمضان وفريق عمل مسلسله الجديد "العمدة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 مع المطرب أحمد سعد على تقديم تتر المسلسل الذي يصور حاليًا.

وخلال الأيام الماضية حدث لقاء بين أحمد سعد ومحمد رمضان للاتفاق على الأغنية الجديدة وطبيعتها، ومن المقرر أن يبرم الاتفاق بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة على أن يسجل أحمد سعد الأغنية في أقرب وقت.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وحقق أحمد سعد نجاحًا كبيرًا بواحدة من أحدث أغانيه "وسع وسع" التى وصلت أرقام مشاهدتها إلى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي الأغنية الذى ألفها له مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام، والذى تم تصويره فى أحد القصور.

كان سعد قد احتل بأغنية "وسع وسع" المركز الرابع فى قائمة أكثر الأغنيات استماعًا فى الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، في بيان صادر من المنظمة العالمية IFPI أو الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.

كما استطاع سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الـ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر، وحقق الكليب 99 مليون مشاهدة على يوتيوب.