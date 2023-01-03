أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

ننشر لكم سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 3 يناير 2023، حيث يبحث عنها المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية، والتي شهدت استقرارًا في أسعارها عقب عدة قفزات متتالية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بفعل التغيرات التي حدثت في أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية.

سعر طن الحديد و الأسمنت الثلاثاء 3 يناير 2023

أرجع أصحاب شركات الحديد والصلب، أن السبب وراء ارتفاع أسعار تداول مواد التشييد والبناء إلى استيراد بعض المواد المطلوبة في التصنيع من الخارج بالعملة الأمريكية، والتي تشهد تذبذب في أسعار التداول والتعاملات في البنوك خلال الفترة الماضية بفعل قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

وإليكم سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 3 يناير 2023:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 23450 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 23300 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 23350 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 23350 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 23200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 23200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 23300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 23150 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 23250 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 23450 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 23130 جنيهًا للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 23100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1885 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1830 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1920 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1860 جنيهًا.