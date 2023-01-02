«الزراعة»: تحليل 110 آلاف عينة في مجال رصد المتبقيات بالصادرات والواردات

حقق المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، طفرة علمية كبيرة خلال الفترة الأخيرة في ظل توجهات الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز سمعتها في دول العالم، وعلى مستوى ملف حماية صحة المصريين من متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية إلى جانب حماية منظومة الاقتصاد الزراعي من المبيدات غير المدرجة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة والضارة بصحة الإنسان والإنتاج النباتي.

وقال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن الدعم الكبير المقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، شجعا المعمل على استحداث خدمات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تحقق من خلال إنشاء المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية وعناصر البيئة التابع للمعمل وتم تجهيز مبنى المركز الجديد بأحدث أجهزة التحليل بهدف المحافظة على صحة الإنسان المصري، والمحافظة علي سمعة المنتجات الزراعية من الناحية التصديرية، وهو ما بدأنا جني ثماره من في الفترة الأخيرة ووصول كميات الصادرات الزراعية المصرية إلى رقم قياسي بلغ 6.3 مليون طن لأول مرة في تاريخها.

وكشف الدكتور شكر عبد السلام أنه في هذا الإطار تم تحليل 48564 عينة من شحنات المنتجات الزراعية المختلفة والمعدة للتصدير خلال الفترة الماضية، ورفض منها 1063 عينة فقط.

وأكد مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات يلعب دورا محوريا أيضا في تحليل شحنات المنتجات الزراعية والأغذية الواردة من الخارج، ضمن خطط الدولة لزيادة الرقابة على الواردات لحماية صحة المواطنين، وتم خلال الفترة الأخيرة تحليل 53130 عينة تم من شحنات الواردات الغذائية للموانئ المصرية.

كما تم تحليل 9173 عينة بغرض رصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من الأسواق المحلية والمزارع، وهو أيضا أحد الأدوار الهامة التي يؤديها المعمل المركزي للمبيدات في إطار حماية صحة المواطنين، وتوفير نتائج دقيقة حول حالة الحاصلات الزراعية المصرية للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وعلى صعيد تحليل المبيدات والرقابة عليها، أكد شكر أنه تم تحليل 14542 عينة من رسائل المبيدات الواردة للموانئ المصرية خلال الفترة الماضية، بغرض معرفة مدى مطابقتها للمواصفات الكيميائية والطبيعية و تم رفض 39 عينة منها، إلى جانب تحليل 7768 عينة بغرض التجريب، تم رفض 327 منها.

كما واصل المعمل المركزي للمبيدات دوره الرقابي على سوق المبيدات في مصر، وتم ضبط كمية 215 طن مبيدات بالجمارك للاشتباه في كونها غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة، وضبط 875423 عبوة مختلفة الأحجام غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة بالمحلات والمخازن والمصانع وسيارات النقل، إلى جانب إجراء 66580 مروراً على محلات بيع المبيدات والمخازن والمصانع وتحرير عدد 2560 محضرا.