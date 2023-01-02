الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البحوث الزراعية» تنظم ندوة حول كيفية التقدم للترقى فى الأبحاث

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ندوة عن كيفية التقدم للترقي في الأبحاث تحت رعاية الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، وبحضور الدكتور رمضان محمد وكيل المعهد للإرشاد، والدكتورة جيهان حسين وكيل المعهد للبحوث. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد حلمي مدير المعهد، إن الهدف من الندوة شرح بنود لائحة الترقي في مجال البحوث وكيفية تجهيز الملف للتقدم وسنوات النشر والنشر الدولي، وكيفية تجهيز الباحث للعرض أمام لجنة الترقي.

وأوضح أنها تناولت الإجابة على أسئلة الحضور، وقد حاضر في هذه الندوة الدكتور محمود صالح منسق اللجنة، والدكتور محمد أمام عضو اللجنة.

البحوث الزراعية تنظم ورشة عمل حول كيفية التقدم للترقي

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