الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل لقاء رئيس المخابرات المصرية ورئيس مجلس السيادة السوداني

عباس كامل
عباس كامل

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالخرطوم.

وأوضح التقرير، أن “البرهان” أكد على أهمية علاقات السودان ومصر، وضرورة تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، للشعبين الشقيقين.

ونقل رئيس المخابرات، رسالة شفوية لمجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية ويبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

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