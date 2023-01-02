أوراق أحمد زكي.. سيرة ذاتية لـ«النمر الأسود» تتضمن رسائله مع آبائه الروحانيين

صدر حديثا عن دار كلمة للنشر كتاب “أوراق أحمد زكى الغرفة 2229" للكاتبة هانم الشربينى الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون التى عكفت منذ 5 سنوات في البحث والتنقيب عن مقتنيات الفنان أحمد زكى بشقته التى احتوت العديد من الوثائق المهمة.

بيع شقة “النمر الأسود” عقب وفاته.. كلمة السر

هانم الشربينى مؤلفة الكتاب قالت لـ"الدستور" إن الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لأحمد زكى من سياق أوراقه التى حصلت عليها من شقة الهرم التى تم بيعها بما فيها من مقتنيات بعد وفاته وكشف عن ذلك الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامجه التاسعة المذاع على التليفزيون المصري، حول بيع مكتب الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم من محامي العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه، والتى تضمنت وثائق شراء هذه الشقة وحلمه بإنشاء شركة إنتاج يؤسسها فى هذه الشقة، وكذلك شقة المهندسين التى خصصها لأبنه هيثم والتى تضمنت على العديد من الرسائل بينه وعبد الرحمن الأبنودى وأحمد زكى، وأحمد حلمى وكذلك رسائله مع المخرج يوسف شاهين التى تتضمنت تفاصيل تصوير الأعمال القليلة التى جمعتهما معاً؛ وكذلك عدد من الرسائل الإنسانية التى كشفت عن الحب الكبير من متابعيه فى سنوات مرضه الأخيرة.

رسالة من الكتاب

رسائل وخطابات “زكى” مع آبائه الروحانيين

أضافت الشربينى، لـ"الدستور"، أن الكتاب يتضمن العديد من الخطابات التى أرسلت له تتضمن تفاصيل أفلامه مثل فيلم "حليم"، وبعض الأفلام التى كان يحلم بأدائها قبل وفاته، وكذلك الرسائل التى ترصد العلاقة الوطيدة بين أحمد زكى وصلاح جاهين التى كشفت عن الدور الأبوى الذى مارسه "جاهين" وتبنيه فنياً وروحياً لاحمد زكي، وكذلك الأب الروحى الثانى لأحمد زكى المؤلف المسرحى على سالم وكواليس دوره فى حياته على المستوى الإنسانى والفنى.

رسائل من الكتاب

عن مؤلفة الكتاب

وهانم الشربينى تعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون عملت كمعدة برامج لسنوات عديدة مع الإعلامى الكبير الراحل مفيد فوزى، وكتبت العديد من الأفلام الوثائقية التى حازت على جوائز دولية.