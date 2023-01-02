اتحاد الغرف التجارية: حصر احتياجات المصانع لتحديد أولويات الإفراج بالموانئ

أعلنت الإعلامية منى عبدالغني، عن بشرى سارة للمواطنين، قائلة:"إن اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تواصلوا مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع".

وأضافت منى عبدالغني، خلال تقديمها برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية cbc، أن ذلك جاء لتحديد أولويات الإفراج عن السلع من الموانئ، لافتة إلى أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوفير رصيد من المواد الخام يكفي لشهرين، مما يسمح للمصانع بالاستمرار في العمل بكامل قوتها وطاقتها، بهدف زيادة العرض للمستهلك وتحقيق الوفرة وخلق منافسة في الأسعار لصالح المستهلك واستقرار الأسعار.

وأوضحت أن استقرار الأسعار يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة، والذي يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، للسلع الأساسية والتموينية.

وأوضح أن رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته اليومية بمحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة ، وذلك حتى نصل إلى ما وصلنا إليه يوم السبت الماضي، فبدلا من أن يكون لدينا مصنع يعمل نصف وردية، أصبح يعمل بطاقته الكاملة، وبالتالي فإن تكلفة الوحدة الواحدة في الإنتاج تنخفض وبالتالي تنخفض الأسعار.