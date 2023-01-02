الحكم على ترزي وموظف قتلا زوجة أحدهما في القليوبية.. الأربعاء

حجزت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة ترزي وموظف لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما والشروع في قتل شقيقها لجلسة بعد غد الأربعاء للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3407 جنح قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2383 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13/8/ 2022، أقدم كل من: أحمد عبد العزيز ربيع، ترزي، وشقيقه محمود عبد العزيز ربيع 43 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بضربات نافذة عدة مرات استقرت بالساعد الأيمن والمرفق لذات اليد، وطعنة استقرت بالجانب الأيسر لبطنها باستخدام سلاح أبيض تسببت في قتل المجني عليها سعدة عفيفي مصطفي مرشد، زوجة المتهم الثاني، عمدًا بأن أشهر في مواجهتها سلاحًا أبيض “سكين” قاصدًا إزهاق روحها فأحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي المرفقين والتي أودت بحياتها.

وتابع أمر الإحالة، أن الجناية اقترنت بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، حيث شرع المتهم أيضا في قتل شقيقها المجني عليه، مصطفى عفيفي مصطفى مرشد، عمدًا، والذي ما أن ظفر به حتى كاله طعنتين بناحية الصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين" أسقطته أرضًا مغشيًا عليه، قاصدًا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.