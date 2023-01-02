الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ذكرى إطلاق الرئيس السيسى «حياة كريمة».. 4 سنوات من الإنجازات التى أنقذت الملايين

جريدة الدستور

"الحلم تحول إلى حقيقة".. شعار رفعته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ولا تزال مستمرة في نهجها حتى الآن؛ لتطوير الريف المصري بالكامل من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين بنية تحتية والارتقاء بمستوى المعيشة، وهو ما لمسه الأهالي من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، حتى فيما يتعلق بتقديم الكشوفات الطبية والبيطرية وصرف العلاج بالمجان.

وفرت "حياة كريمة" الحماية لأسر وجدت أسقفًا تنام أسفلها في الشتاء، ومياه نظيفة، بتعاون ما بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومي في مصر، وتجاوزت تكلفته الاستثمارية 800 مليار جنيه، ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن في قرى مصر.

وفي المرحلة التجريبية، استهدفت مبادرة "حياة كريمة" 375 قرية من الأكثر فقرًا، والتي بلغت فيها معدلات الفقر أعلى من 90%، حيث استفاد من تلك المرحلة 4.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه.

بينما في المرحلة الأولى، استهدفت 52 مركزًا شملوا 1475 قرية، حيث بلغت نسب التنفيذ بها لأكثر من 66% من إجمالي المرحلة، بينما وصلت بعض المحاور لأكثر من 90% كالمجمعات الحكومية، الزراعية، المدارس، والمحور الخاص بمياه الشرب، بينما محاور الصرف الصحي وتبطين الترع وصلت نسب إنجازها لأكثر من 70%، فضلًا عن 13 مبادرة فرعية منبثقة من «حياة كريمة» غيرت من حياة المواطنين في القرى والمحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

جدول صرف معاشات شهر يناير 2023

«التعليم»: إدراج مديرى ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقى حافز التطوير

وزير السياحة والآثار يستقبل وفداً من ممثلي كبرى وسائل الإعلام بصربيا

الحكم على ترزي وموظف قتلا زوجة أحدهما في القليوبية.. الأربعاء

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف السولية

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بالبحيرة للمفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022