ذكرى إطلاق الرئيس السيسى «حياة كريمة».. 4 سنوات من الإنجازات التى أنقذت الملايين

"الحلم تحول إلى حقيقة".. شعار رفعته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ولا تزال مستمرة في نهجها حتى الآن؛ لتطوير الريف المصري بالكامل من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين بنية تحتية والارتقاء بمستوى المعيشة، وهو ما لمسه الأهالي من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، حتى فيما يتعلق بتقديم الكشوفات الطبية والبيطرية وصرف العلاج بالمجان.

وفرت "حياة كريمة" الحماية لأسر وجدت أسقفًا تنام أسفلها في الشتاء، ومياه نظيفة، بتعاون ما بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومي في مصر، وتجاوزت تكلفته الاستثمارية 800 مليار جنيه، ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن في قرى مصر.

وفي المرحلة التجريبية، استهدفت مبادرة "حياة كريمة" 375 قرية من الأكثر فقرًا، والتي بلغت فيها معدلات الفقر أعلى من 90%، حيث استفاد من تلك المرحلة 4.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه.

بينما في المرحلة الأولى، استهدفت 52 مركزًا شملوا 1475 قرية، حيث بلغت نسب التنفيذ بها لأكثر من 66% من إجمالي المرحلة، بينما وصلت بعض المحاور لأكثر من 90% كالمجمعات الحكومية، الزراعية، المدارس، والمحور الخاص بمياه الشرب، بينما محاور الصرف الصحي وتبطين الترع وصلت نسب إنجازها لأكثر من 70%، فضلًا عن 13 مبادرة فرعية منبثقة من «حياة كريمة» غيرت من حياة المواطنين في القرى والمحافظات.