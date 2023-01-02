تشكيل بيراميدز.. عبدالله السعيد ورمضان صبحي يقودان الهجوم أمام الأهلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

عقد مسئول بيراميدز سلسلة اجتماعات مع لاعبي فريق الكرة الأول من أجل احتواء غضب اللاعبين؛ نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

وتعهد مسؤولو بيراميدز بالإفراج عن جزء من المستحقات المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب مجلس إدارة النادي من اللاعبين التركيز وعدم الحديث عن الأزمة المالية قبل اللقاء المهم المحدد موعده غدا أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في السابعة من، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس