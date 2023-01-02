الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خلافات صبرى فواز وشيرين رضا تسيطر على الحلقة الأولى من «وبينا ميعاد»

كواليس
كواليس

في أول أيام العام الجديد 2023، انطلق عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء، ليتناول أزمات تربية الأبناء واختلافات الآباء.

المسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

تناولت الحلقة الأولى تفاصيل الشخصيات الرئيسية للعمل، حيث يدور حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة والدتهن لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

خلال الحلقة، تعرف حسن على نادية، لكن في موقف عدائي أدى لتوتر العلاقة بينهما، فبعدما أخبره زملاؤه بترقيته لمنصب رئيس مجلس الإدارة، توجه للعمل في اليوم التالي، وأمام الشركة تصطدم به سيارة من الخلف، ليبدأ الشجار بينه وبين صاحبة السيارة "نادية"، وما إن يصعد للشركة وتبدأ احتفالات الزملاء بترقيته، تدخل نادية الموظفة الجديدة وتصدم الجميع بإعلان تعيينها رئيسة مجلس إدارة الشركة.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

كواليس
كواليس
كواليس
كواليس
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1000032778
الساعة الثامنة الزملاء الس الرئي الديمقراطية الجديد 2023 الجد

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