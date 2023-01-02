بعد نجاح «بأمارة مين».. فريد يستعد لطرح «نفس النهايات» غدًا

يستعد المطرب فريد لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "نفس النهايات"، غدًا، تزامنًا مع احتفالات العام الجديد 2023.

الأغنية من من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق وميكس وماستر جورج يعقوب.



وحقق فريد ردود أفعال إيجابية للغاية عقب طرحه للبرومو التشويقى الخاص بالأغنية الجديدة عبر قناته بموقع يوتيوب، حيث انهالت عليه الإشادات من قبل متابعيه وجمهوره، الذي أصبح بالملايين بعدما تعدت أغنيته الأخيرة "بأمارة مين" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

أغنية "بأمارة مين" من كلمات: مصطفي ناصر، ألحان: تيام علي، توزيع: تيام طارق وميكس وماستر: مهاب أسامة.

وكان فريد قد طرح مؤخرًا أغنية "بعد الفراق"، والتي تعدت نسب مشاهدتها المليون وهي من كلمات أحمد إبراهيم، الحان تيام علي، توزيع تيام طارق، تسجيل وميكس وماستر: جورج يعقوب، جيتار: مصطفى نصر، تاليف وتريات: مصطفى العطار وتنفيذ وتريات: أحمد أشرف.