الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نشوة عقل: «البودكاست» يجتاح العالم العربى مؤخرًا

الدكتورة نشوة عقل،
الدكتورة نشوة عقل،

قالت الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن «البودكاست» هو الشكل الحديث من الراديو مع إمكانية اختيار المتلقي والتخصص وتوقيت العرض. 

ظهور وانتشار البودكاست 

وأكدت الدكتورة نشوة عقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب عرفوا البودكاست قبل المنطقة العربية بحوالي 10 سنوات، ولهذا انتشر هذا النوع التقني في جميع أنحاء العالم بوقت قصير للغاية.

الاتصال الجماهيري 

وأضافت أن الاتصال الجماهيري مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفتت الاهتمامات أصبح يشهد تراجعًا كبيرًا بسبب ظهور التطبيقات المرئية والمسموعة واتتشارها بين الجماهير لتناول الموضوعات المختلفة.

وأشارت إلى أن «البودكاست» يشهد زيادة في عدد المستخدمين على مستوى العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص.

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