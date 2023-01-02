4.9 مليار دولار صادرات فى 2022.. أبرز إنجازات المنطقة الحرة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أبرز إنجازات المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، برئاسة أيمن عبدالعزيز، ضمن حصاد القطاعات المختلفة بالمحافظة في 2022.

وقالت المحافظة، في بيان، منذ قليل، إن إجمالي صادرات المنطقة بلغت 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة قدرها مليار دولار عن العام السابق.

402 مشروع بالمنطقة خلال 2022

كما بلغ عدد مشروعات المنطقة 402 مشروع بإجمالي رؤوس أموال قدرها 51 مليار دولار بزيادة في رؤوس الأموال قدرها 200 مليون دولار عن عام 2021، وتكاليف استثمارية قدرها 11.3مليار دولار بزيادة في التكاليف الاستثمارية قدرها 300 مليون دولار عن العام السابق وتوفر نحو 51 ألف فرصة عمل تقريبًا.

وأشارت المحافظة إلى أن توسعات المشروعات القائمة في زيادة رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية أدى إلى الطفرة الواضحة في حجم الاستثمارات داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية.

وتمت الموافقة على 10 مشروعات بنظام المناطق الحرة العامة، بإجمالي رؤوس أموال قدرها 13.3 مليون دولار، وتوفر 167 فرصة عمل، علمًا بأنه تمت الموافقة خلال عام 2021 على 3 مشروعات برؤوس أموال قدرها 3 ملايين دولار وتوفر 74 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس أموال قدرها 140.5 مليون دولار، ويوفر 600 فرصة عمل.

فيما تم استصدار 12 ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة العامة وعدد 1 ترخيص مزاولة نشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة، واستصدار 17402 إقرار صادر وعدد 18572 إقرارا واردا.