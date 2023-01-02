الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بطارية جهاز Android لا تقبل الشحن».. 4 نصائح لإصلاح المشكلة الشائعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

غالبًا ما يواجه مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android التحدي المتمثل في عدم قبول أجهزتهم الشحن عند نفاد بطارياتها، فلا تقلق حيث تتوفر بعض الخطوات الموصى بها من Google لتحرّي هذه المشكلة وإصلاحها، وفقًا لما ذكره موقع « gadgetsnow».

 

حاول إعادة تشغيل جهازك:

قد تواجه أجهزة Android المشكلة حيث يتم تشغيل الهاتف أو الجهاز اللوحي لمدة ثانية ثم يتحول فورًا إلى اللون الأسود مرة أخرى، تستمر هذه المشكلة في إزعاج بعض المستخدمين حتى بعد توصيل أجهزتهم بشاحن. 

 

توصي جوجل بأن يحاول المستخدمون الضغط على زر الطاقة في أجهزتهم المحمولة لمدة خمس إلى سبع ثوانٍ مما يساعد على إعادة التشغيل، من خلال القيام بذلك يمكن للمستخدمين التغلب على مشكلة "الشحن الخاطئ". 

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تحقق مما إذا كانت المشكلة تتعلق بكابل الشحن:

ينصح خبراء شركة  Google المستخدمين بفحص كابل الشحن ومنفذ شحن الجهاز من الخارج، حيث يمكن للمستخدمين توصيل الكبل بأجهزة أخرى للتحقق مما إذا كان يعمل أم لا، ويجب التأكد من توصيل الكبل بالشاحن والجهاز بشكل صحيح. 

 

تطلب Google أيضًا من المستخدمين التأكد من عدم وجود مواد خارجية مثل "الغبار أو الوبر المترسب" في منفذ الشحن بالجهاز.

 

طلبت الشركة أيضًا من المستخدمين التأكد من عدم وجود ملحقات مثل الحافظات أو الأغطية أو حزم البطاريات التي تغطي مستشعرات الجهاز أو تؤثر على أزرار اللوحة الجانبية. 

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تحقق مما إذا كانت بطاريتك فارغة تمامًا:

هناك أوقات لا يتم فيها تشغيل أجهزة Android حتى بعد توصيلها بشاحن يعمل، حيث يحدث هذا عندما يتم استنزاف بطارية جهاز Android الخاص بك، فإذا رأيت رمز البطارية عند إيقاف تشغيل جهازك وهو قيد الشحن، فهذا يعني أن البطارية لم يتم تفريغها ويمكن للمستخدمين إعادة تشغيلها على الفور. 

 

تذكر Google أنه في حالة وميض الضوء الأحمر، فهذا يعني أن البطارية لا تحتوي حتى على طاقة كافية لتشغيل الجهاز، حيث يتعين على المستخدمين شحن أجهزتهم لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل إعادة تشغيلها، علاوة على ذلك، إذا لم تتمكن من رؤية رمز البطارية أو الضوء الأحمر بعد توصيله بشاحن يعمل، فهذا يعني أن المشكلة تتعلق بشاشة الجهاز. 

 

حاول إصلاح مشكلة الشاشة:

إذا لم يجعل أي من هذه الأجهزة يبدأ شحن جهاز Android ، يمكن للمستخدمين محاولة استكشاف أخطاء الشاشة وإصلاحها يدويًا، حيث يحتاج المستخدمون إلى الضغط على زر الطاقة لمدة 30 ثانية ويتعين عليهم الانتظار لمدة دقيقتين تقريبًا. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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