فتاوى الإمام ونقد النصوص: ما قرأه المصريون من كتب التراث فى 2022؟

هل ما زالت كتب التراث تحظى بمكانة فى مكتبات المصريين؟؛ تساؤل على الإجابة عليه يكمن فى تتبع ما تصدر قائمة الأكثر مبيعاً عن دار الكتب والوثائق القومية فى العام الماضى 2022؛ والتى تبرز عناوينها الجديدة والتى أعيد طباعتها عن موقع التراث فى الوجدان المصرى؛ وهو ما نرصده فى السطور التالية التى ترصد ابرز قائمة الكتب المباعة فى العام الماضى عن دار الكتب والوثائق القومية:

"الدستور" حصلت على قائمة بأبرز الكتب الصادرة والمعاد طباعتها التى تصدرت قائمة الأكثر مبيعاً عن دار الكتب والوثائق القومية فى 2022؛ منها:" طراز الحلة وشفاء الغلة، ديوان جراز العود النميري، ديوان الشبراوي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية، عنقود الزواهر في الصرف، مخزون البلاغة، نزهة النفوس والأفكار، كتاب محاسن الأدب، شرح الملوكي في التصريف، الماسونية والماسون في مصر، التصوف وأيامه.

فتاوى الإمام.. ونقد النصوص الأكثر مبيعاً فى 2022

من الكتب المُباعة ايضاً عن دار الكتب والوثائق القومية؛ ببليوجرافية الفارس النبيل ثروت عكاشة، بني شنقول، أيام العرب في الجاهلية، أصول نقد النصوص، الأيام الحمراء، شرح التائية الكبرى لابن الفارض، فتاوى الإمام محمد عبده، إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء، الطاريء على السكردان، الوشي المرقوم في حل المنظوم، شفاء الأسقام، الشيخ مصطفى المراغي في مرآة صحيفة الأهرام، كتاب مصر في ظل الاجراءات الاستثنائية الجزء الأول، الصحافة الأدبية والحياة الثقافية في مصر ١٩٣٩- ١٩٥٣، كتاب المؤتمر الأول لمركز تحقيق التراث القاهرة بين الواقع والمأمول، كتاب ملخصات أبحاث المؤتمر الثاني لمركز تحقيق التراث " التراث وترسيخ الهوية"، كتاب أبحاث المؤتمر السادس لأدب الطفل بعنوان " أدب الأطفال والتحول الرقمي"، كتيب ملخصات المؤتمر السابع للمركز "أدب الطفل والجمهورية الجديدة"، شعر الأطفال عند أحمد سويلم، كتاب المؤتمر الخامس لأدب الطفل "أدب الطفل ورؤية مصر ٢٠٣٠"، ببلو جرافية صلاح عبد الصبور، ببليوجرافية قناة السويس باللغة الأجنبية.

أبرز السلاسل والمجلات مبيعاً فى 2022 عن دار الكتب والوثائق

ومن أبرز السلاسل والدوريات الصادرة عن دار الكتب والوثائق القومية التى حظيت بنسبة مبيعات لا بأس بها؛ العدد ١٨ من الروزنامة، العدد الثالث من كراسات أرشيفية، العدد ١٩ من سلسلة بحوث إفريقية (الجيش في أوغاندا)، العدد ١٦ من سلسلة بحوث إفريقية(العلاقات البريطانية الأوغندية)، العدد ٢٠ من مجلة مصر الحديثة، العدد ٢٣ من مجلة "أدب الأطفال: دراسات وبحوث" ، العدد ٢١ من مجلة أدب الطفل، العدد ٢٢ من مجلة أدب الطفل، العدد ١١٩ من سلسلة مصر النهضة "تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية"، العددين ١٩، ٢٠ في مجلد واحد من مجلة أدب الطفل، العدد ٦٧ من مجلة الفهرست ، العدد ٦٨ من الفهرست، العدد ٦٩ من الفهرست ، العدد ٧٠ من الفهرست، العدد ٧١ من الفهرست، العدد ٧٢ من الفهرست.