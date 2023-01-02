الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد إجراءات تأمين كنائس طنطا وكفر الزيات وبسيون (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، جولة لتفقد أعمال تأمين محيط كنائس “الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات، السيدة العذراء مريم والشهيد أبوالسفين، ماري مينا ببسيون، ماري جرجس بحصه برما” بمراكز طنطا، كفر الزيات، بسيون.

رافق المحافظ خلال الجولة،  كل من حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

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يأتي ذلك بالتزامن مع تزين بمحافظة الغربية لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق واستمرار أعمال رفع الإشغالات بمحيط الكنائس.

كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

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وفي إطار متصل، أطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.

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ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها،  كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

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كما تابع رحمي، جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتي، كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم ابوسفين ، كنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس طنطا وكفر الزيات وبسيون استعدادا لعيد الميلاد المجيد أعياد الميلاد المجيد أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشهيد العظيم مارجرجس السيدة العذراء مريم السيدة العذراء بكفر الزيات بمحافظة الغربية

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