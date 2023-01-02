الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي بالدوري

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، بالدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بالدوري الممتاز

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره إنبي، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

 

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح وخالد صالح، وعبدالله نصيب والسيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية وعبدالعزيز، خالد الغندور وأحمد عيد، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد محمد صالح، وناصر ناصر وفوزي الحناوي، وعبدالغني محمد وأموتو، ومورو وجافين، وصبري رحيل.

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي بالدوري الممتاز 

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

 

أما تشكيل إنبي بقيادة طلعت يوسف، جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البعلوطي.

خط الدفاع: أحمد عيد وخالد رضا، وأحمد خليل كالوشا ومحمد إسماعيل حامد.

خط الوسط: أحمد يوسف ومؤمن راضي، ومحمد حمدي ومصطفىى دويدار، ورفيق كابو.

خط الهجوم: أحمد أمين قفه.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبيحة ومحمد إسماعيل، وأحمد العجوز وكريم الطيب، ومحمد عبدالعاطي وعبدالرحمن سمير، وجرجس مجدي وعبدالرحمن عماد، ومحمد ناصر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري رصيد 18 نقطة من ستة انتصارات و4 هزائم، بينما لا يعرف طعم التعادل حتى الآن.

أما إنبي، يأتي في المركز السادس عشر، برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات و5 هزائم.

يدير المباراة تحكيميا محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه محمود عبد السميع حكم مساعد أول، وحسن الدرندلي حكم مساعد ثان، ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى الدوري الممتاز انبى التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد وإنبي

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