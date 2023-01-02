الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول هزيمة.. أسوان يسقط الزمالك ويقدم هدية للأهلى قبل مواجهة بيراميدز

احتفال أسوان
احتفال أسوان

انتصر فريق أسوان على ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان، ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وقدم أسوان هدية للأهلي قبل مباراة بيراميدز مساء اليوم، بإيقاف انتصارات الزمالك ورصيده ليتساوى مع الأهلي، الذي يحتاج إلى الفوز من أجل استعادة صدارة الجدول وفارق النقاط.

وتقدم أسوان في الشوط الأول من المباراة بهدفين دون رد.

الزمالك استحوذ على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما أبدى فريق أسوان شراسة هجومية من الدقائق الأولى، ورغبة في تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك في اللقاء.

وسجل محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، هدف أسوان الأول بالخطأ في مرماه من ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، نفذت من الجانب الأيمن وحولها بقدمه على يسار الحارس.

وكاد ديلسون كاموني أن يضيف ثاني أهداف أسوان في الدقيقة التاسعة من كرة عرضية لعبها علي فتحي، وحولها برأسه على يمين الحارس عواد ومرت بجوار القائم.

وتراجع فريق أسوان لمنتصف ملعبه عقب تسجيل الهدف من أجل تأمين دفاعاتهم أمام اندفاع هجوم الزمالك.

وسدد شيكابالا كرة قوية في الدقيقة 21 من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو حسام لركلة ركنية، نفذها زيزو بشكل خاطئ وخرجت من الملعب.

واستمرت محاولات لاعبي الزمالك خلال الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة في ظل تراجع لاعبي أسوان للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل الهدف الثاني.

وانطلق أحمد سيد زيزو بالكرة من الجانب الأيمن، وراوغ لاعبي أسوان للدخول بالكرة إلى منطقة الجزاء وخلق خطورة على المرمى ولكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب.

ولعب بلحاج كرة عرضية حولها ديلسون كامولي برأسه، وارتطمت بالقائم الأيسر لمحمد عواد وأبعدها دفاع الزمالك من المنطقة.

وسقط ديلسون كامولي داخل منطقة جزاء الزمالك، وسط مطالبات من زملائه باحتساب ركلة جزاء.

وسدد عماد فتحي كرة قوية من هجمة مرتدة لفريق أسوان اخترق بها ديلسون كامولي منطقة الجزاء ووصلت الكرة لعماد وحولها بقدمه اليسرى ناحية المرمى، وارتطمت بالقائم الأيمن.

واستمرت محاولات لاعبي الزمالك خلال الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 42، أخطأ حمزة المثلوثي في تشتيت كرة عرضية أثناء خروج محمد عواد، وكادت أن تسكن الشباك ولكنها كانت بطيئة فأنقذها عواد.

وأضاف ديلسون كامولي: الهدف الثاني لفريق أسوان من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لعبت من الجانب الأيسر، وحولها برأسه على يسار عواد وسكنت الشباك.

وأهدر ديلسون كامولي فرصة تسجيل الهدف الثالث لأسوان في الدقيقة 48 من كرة لعبها له عماد فتحي بين دفاعات الزمالك، وسدد الكرة بيسراه ومرت بجوار القائم الأيسر لعواد.

وسدد يوسف أسامة نبيه كرة قوية من خارج منطقة جزاء أسوان في الدقيقة 49 وأبعدها الحارس عمرو حسام لركنية، نفذها شيكابالا وأمسك بها الحارس.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 55 من كرة حرة مباشرة نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء وحولها عبدالمجيد برأسه على يمين الحارس.

وانطلق أحمد بلحاج بهجمة مرتدة لفريق أسوان في الدقيقة 58 ومرر الكرة لزميله محمد ناجي جدو خلف دفاعات الزمالك، وراوغ الحارس وفقد الكرة في التحام مع محمد عبدالغني.

وكثف الزمالك محاولاته خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل، فيما تراجع فريق أسوان لمنتصف ملعبه من أجل حرمان الزمالك من تشكيل الخطورة على المرمى والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال اندفاع لاعبي الزمالك للهجوم.

وكاد كاستيلو، لاعب أسوان، أن يسجل هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من كرة عرضية لعبها أحمد فتوح من الجانب الأيسر للملعب وحولها كاستيلو برأسه وارتطمت بالقائم الأيسر.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاعات أسوان في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف التعادل.

ورفع أسوان رصيده لـ15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا لحين انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

الزمالك أسوان مباراة أسوان والزمالك الدوري الممتاز مباراة الاهلي وبيراميدز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟.. وسر العلاقة بينه و«الزعيم»

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

بتخفضيات 30%.. «عز»: الغرف التجارية تستعد لاستقبال رمضان بمنافذ بكل المحافظات

يعد ضبط 225 فرش حشيش بمخزنه.. البحث عن ديلر الوراق

مقتل 63 جندي روسي في هجوم أوكراني استهدف مركزا للمجندين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022