أول هزيمة.. أسوان يسقط الزمالك ويقدم هدية للأهلى قبل مواجهة بيراميدز

انتصر فريق أسوان على ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان، ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وقدم أسوان هدية للأهلي قبل مباراة بيراميدز مساء اليوم، بإيقاف انتصارات الزمالك ورصيده ليتساوى مع الأهلي، الذي يحتاج إلى الفوز من أجل استعادة صدارة الجدول وفارق النقاط.

وتقدم أسوان في الشوط الأول من المباراة بهدفين دون رد.

الزمالك استحوذ على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما أبدى فريق أسوان شراسة هجومية من الدقائق الأولى، ورغبة في تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك في اللقاء.

وسجل محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، هدف أسوان الأول بالخطأ في مرماه من ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، نفذت من الجانب الأيمن وحولها بقدمه على يسار الحارس.

وكاد ديلسون كاموني أن يضيف ثاني أهداف أسوان في الدقيقة التاسعة من كرة عرضية لعبها علي فتحي، وحولها برأسه على يمين الحارس عواد ومرت بجوار القائم.

وتراجع فريق أسوان لمنتصف ملعبه عقب تسجيل الهدف من أجل تأمين دفاعاتهم أمام اندفاع هجوم الزمالك.

وسدد شيكابالا كرة قوية في الدقيقة 21 من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو حسام لركلة ركنية، نفذها زيزو بشكل خاطئ وخرجت من الملعب.

واستمرت محاولات لاعبي الزمالك خلال الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة في ظل تراجع لاعبي أسوان للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل الهدف الثاني.

وانطلق أحمد سيد زيزو بالكرة من الجانب الأيمن، وراوغ لاعبي أسوان للدخول بالكرة إلى منطقة الجزاء وخلق خطورة على المرمى ولكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب.

ولعب بلحاج كرة عرضية حولها ديلسون كامولي برأسه، وارتطمت بالقائم الأيسر لمحمد عواد وأبعدها دفاع الزمالك من المنطقة.

وسقط ديلسون كامولي داخل منطقة جزاء الزمالك، وسط مطالبات من زملائه باحتساب ركلة جزاء.

وسدد عماد فتحي كرة قوية من هجمة مرتدة لفريق أسوان اخترق بها ديلسون كامولي منطقة الجزاء ووصلت الكرة لعماد وحولها بقدمه اليسرى ناحية المرمى، وارتطمت بالقائم الأيمن.

واستمرت محاولات لاعبي الزمالك خلال الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 42، أخطأ حمزة المثلوثي في تشتيت كرة عرضية أثناء خروج محمد عواد، وكادت أن تسكن الشباك ولكنها كانت بطيئة فأنقذها عواد.

وأضاف ديلسون كامولي: الهدف الثاني لفريق أسوان من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لعبت من الجانب الأيسر، وحولها برأسه على يسار عواد وسكنت الشباك.

وأهدر ديلسون كامولي فرصة تسجيل الهدف الثالث لأسوان في الدقيقة 48 من كرة لعبها له عماد فتحي بين دفاعات الزمالك، وسدد الكرة بيسراه ومرت بجوار القائم الأيسر لعواد.

وسدد يوسف أسامة نبيه كرة قوية من خارج منطقة جزاء أسوان في الدقيقة 49 وأبعدها الحارس عمرو حسام لركنية، نفذها شيكابالا وأمسك بها الحارس.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 55 من كرة حرة مباشرة نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء وحولها عبدالمجيد برأسه على يمين الحارس.

وانطلق أحمد بلحاج بهجمة مرتدة لفريق أسوان في الدقيقة 58 ومرر الكرة لزميله محمد ناجي جدو خلف دفاعات الزمالك، وراوغ الحارس وفقد الكرة في التحام مع محمد عبدالغني.

وكثف الزمالك محاولاته خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل، فيما تراجع فريق أسوان لمنتصف ملعبه من أجل حرمان الزمالك من تشكيل الخطورة على المرمى والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال اندفاع لاعبي الزمالك للهجوم.

وكاد كاستيلو، لاعب أسوان، أن يسجل هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من كرة عرضية لعبها أحمد فتوح من الجانب الأيسر للملعب وحولها كاستيلو برأسه وارتطمت بالقائم الأيسر.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاعات أسوان في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف التعادل.

ورفع أسوان رصيده لـ15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا لحين انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز.