الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بحلقة منى الشاذلي

محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

النجم محمد رمضان،
النجم محمد رمضان،

تصدر النجم محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على "يوتيوب" خلال الساعات الماضية، بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا"، وحلقته ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

واحتل "رمضان" ترند رقم "2" بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرحه مساء أمس الأحد، بمشاركة "آل عدوية" أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال رمضان عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

كان رمضان قد روّج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "لو ناسيين أفكركوا" التي طرحها عبر "يوتيوب"، وشاركته في غنائها المطربة شاهيناز.

أحمد عدوية الأغنية الشعبية الساعات الماضية المطرب محمد عدوية برنامج معكم منى الشاذلي ثقة في الله نجاح خلال الساعات الماضية فيديوهات يوتيوب محمد رمضان معكم منى الشاذلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟.. وسر العلاقة بينه و«الزعيم»

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

بتخفضيات 30%.. «عز»: الغرف التجارية تستعد لاستقبال رمضان بمنافذ بكل المحافظات

يعد ضبط 225 فرش حشيش بمخزنه.. البحث عن ديلر الوراق

مقتل 63 جندي روسي في هجوم أوكراني استهدف مركزا للمجندين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022