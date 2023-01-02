محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

بحلقة منى الشاذلي

تصدر النجم محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على "يوتيوب" خلال الساعات الماضية، بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا"، وحلقته ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

واحتل "رمضان" ترند رقم "2" بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرحه مساء أمس الأحد، بمشاركة "آل عدوية" أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال رمضان عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

كان رمضان قد روّج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "لو ناسيين أفكركوا" التي طرحها عبر "يوتيوب"، وشاركته في غنائها المطربة شاهيناز.