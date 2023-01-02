الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنوفية تنظم اليوم قافلة متكاملة لقرية دراجيل بالشهداء

قافلة دراجيل المتكاملة
قافلة دراجيل المتكاملة

شارك الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاثنين، في قافلة طبية توعوية اجتماعية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الي قرية دراجيل بمركز الشهداء محافظة المنوفية بمشاركة كليات الطب والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والاقتصاد المنزلي.

وأكد “شرف” أن الجامعة تسعي دائمًا لخدمة المجتمع وتنميته بكل ما لديها من كوادر طبية أو هندسية أو تربوية.

ألقي شرف الضوء علي مبادرة "أخلاقنا الجميلة" حيث عن كيفية تربية الآباء للأبناء وتوجيههم لاخلاقياتنا الجميلة وترسيخ قيم المواطنة والتعاون والإخلاص والتفاني في العمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمصرنا الحبيب مصر.

من جانبه، تحدث الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول مرض المياه الزرقاء وخطورته علي الابصار وأسباب حدثه وكيفية الوقاية منه هذا كما قام بتوزيع بروشور توعوي لأهالي القرية لزيادة التأكيد علي انتشار الوعي ضد  خطورة هذا المرض.

كما تم توقيع الكشف علي قرابة ٥٠٠ مواطن من أهالي القريبة في مختلف التخصصات الطبية من باطنة وأطفال وعيون وجلدية وصدر وقلب وجراحة عامة.

وقدمت الدكتورة رضا الفيشاوين أستاذ مساعد الأطفال بكلية التمريض جامعة المنوفية دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية، كما قامت الدكتورة إيمان رأفت بقسم المشغولات بكلية الاقتصاد المنزلي بتدريب أهالي القرية علي بعض أنواع  المشغولات اليدوية التي تمكنهم من زيادة انتاجيتهم وتفتح لهم مجالات عمل.

اشتملت القافلة المتكاملة علي ندوات توعوية حول "خطورة وإدمان الألعاب الإلكترونية " ألقاها الدكتور عماد ابوسريع رئيس قسم علم النفس بتربية المنوفية تحت رعاية اللواء إبراهيم ابوليمون بمدرسة الشهيد أسامة سعيد الثانوية بدراجيل هذا بالإضافة إلى ندوة توعوية حول" إعادة تدوير الاغذية " وكيفية استغلال الطعام المتبقي لإعادة استخدامة مرة ثانية كوجبات صحية قدمتها الدكتورة سهام عزيز وكيل كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.

 واختتمت القافلة أعمالها بتكريم جميع المشاركين حيث قدم  شرف شهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في خدمة أهالي القرية والمجتمع.

أخلاقنا الجميلة اجتماعية اجتماع استغلال استخدام اخلاقيات

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