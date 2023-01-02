«قرارات مصيرية ».. ما الذي ستقدمه الحكومة الجزائرية لتحسين معيشة المواطن؟

علق الدكتور محمد سي بشير أستاذ العلوم السياسية، على دعوة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إلى رفع وتيرة العمل في شتى القطاعات ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين.

تحسين الاقتصاد

وقال “بشير” أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات عبر النشرة المغاربية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه عندما يتحدث رئيس الوزراء الجزائري بعفوية عن أن المؤشرات الاقتصادية جيدة، فإن هذا يعني التأكيد على ما تحدث به رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بشأن تحسن أداء الاقتصاد الجزائري، وبخاصة القطاعات خارج قطاع الطاقة الذي يسيطر على الموارد الجزائرية من العملة الصعبة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رئيس الحكومة يريد أن تتواصل هذه الجهود حتى تخرج الجزائر من التبعية للريع وتحقق تمنيات الجزائريين منذ الاستقلال، وهي تحقيق الأمن الغذائي وبناء نموذج اقتصادي حقيقي بعيد عن الريع إضافة إلى تحسن حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية جراء الحصول على الاحتياجات الأساسية والخدمات بأرقى ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الحكومية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يمكن القول إن كل ما ذكره رئيس الحكومة الجزائرية بشأن تنويع الاقتصاد ومصادر التمويل الخاصة به أمر حقيقى، لأن ما ذكره تمنيات، لأن الاقتصاد الجزائرى يعانى من التبعية للريع.

وأشار إلى أنه كلما تقدم فى الحصول على أداءات خارج الريع النفطى نكون قد اقتربنا من تحقيق ما يتمناه رئيس الحكومة، وما سجله رئيس الجمهورية فى برنامجه التى تتضمن 54 نقطة.

وكان أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، خلال البيان، الذي تم نشره وفقاً للموقع الرسمي لرئيس الحكومة الجزائرية، أن هذه المقاربة التى تتبناها حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد ومصادر تمويله، وكذلك تعميم الرقمنة و تطوير البنية التحتية.



كما دعا عبد الرحمن، إلى التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية وإتمام برنامج الإصلاح والتغيير الذى رسم معالمه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تمنياته في أن تتسارع الاستثمارات على بلاده خلال العام الجديد.

وقال “تبون” خلال كلمة ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد، إن عام 2022 حمل "أحداث وقرارات ومؤشرات إيجابية وشهد تحسينا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريين"، معربا عن أمله في أن يشهد العام الجديد مواصلة للتغيير نحو الأفضل والارتقاء ببلاده نحو مستوى عال.