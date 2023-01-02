لاتين مصر يحتفلون بحلول تذكار القدّيسَين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزيانزي

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، برئاسة المطران كلاوديو كلوراتي، بحلول تذكار القدّيسَين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزيانزي، الأسقفَين ومعلّمَي الكنيسة.

ولد باسيليوس في قيصرية كبادوكيا (في تركيا اليوم) 330عام من عائلة مسيحية. لمع بثقافته وفضائله، ثم زهد العالم وتوجه الى حياة النسك. اختير أسقفاً على مدينته عام 370. اشتهر بمقاومته للأريوسيين. له مؤلفات عديدة، ولا سيما القوانين الرهبانية، التي تتبعها معظم الرهبنات الشرقية حتى اليوم. كان غيوراً على مساعدة الفقراء. توفي عام 379 .

ولد غريغوريوس عام 330 بالقرب من مدينة نازيانزي (في تركيا اليوم). تجول وارتحل كثيراً في سبيل تحصيل العلوم. ثم انضم الى صديقه باسيليوس في حياة النسك. ورضي بأن يُسام كاهناً ثم أسقفاً. اختير أسقفاً على القسطنطينية عام 381، ثم اعتزل مهمته الأسقفية بسبب الانقسامات الداخلية في كنيسته. توفي في 25 كانون الثاني عام 389. لقب باللاهوتي لبلاغته وقوة تعاليمه.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إِنَّ الرَّبَّ قَريب، لا تَكونوا في هَمٍّ مِن أَيِّ شيءٍ كان". وتكلّم الله الآب في سفر النبّي إشعيا: " قَرَّبتُ بِرِّي فلا يَبعُد وخَلاصي فلا يُبطِئ" – ويقصد هنا ابنه - "وسأَجعَلُ في صِهْيونَ الخَلاص ولإِسْرائيلَ يَكونُ فَخْري". وهذا ما قيل في إنجيل اليوم: "وبَينَكم مَن لا تَعرِفونَه". إنّ "اللهَ واحِد، والوَسيطَ بَينَ اللهِ والنَّاسِ واحِد، وهو إِنْسان، أَيِ المسيحُ يسوعُ “ وقد وقف الرّب يسوع المسيح مع فريق العالم لمحاربة الشيطان؛ وإذ ربح المعركة، خلّص الإنسان وصالحه مع الله الآب. ولكنّكم لا تعرفونه”.

"إِنَّي رَبَّيتُ بَنينَ وكَبَّرتُهم لكِنَّهم تَمرَدوا علَيَّ. عَرَفَ اكورُ مالِكَه والحِمارُ مَعلَفَ صاحِبِه لكِنَّ إِسْرائيلَ لم يَعرِفْ وشَعْبي لم يَفهَمْ". وكم أنّ الربّ قريب منّا! ونحن لا نعرفه! وقال لنا الربّ: "لقد ربّيتُ أولادي بدمائي، كما تُربّي الأمُّ أولادها بحليبها. ورفعتُ فوق جوقة الملائكة تلك الطبيعة البشريّة التي اتّخذتُها والتي اتّحدتُ بها". فهل من شرفٍ أرفع من هذا يمكن للربّ أن يقدّمه لنا؟ "يا جَميعَ عابِري الطَّريق تأَمَّلوا وانظُروا هَل مِن أَلَمٍ كأَلَمي الَّذي أَصابَني"..

لذا، "لا تَقلقوا من لا شيء" لأنّ القلق على الأمور الدُنيويّة هو الذي يُنسينا الربّ.