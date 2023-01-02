الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى فى «فساد الجمارك»

يوسف يطرس غالي
يوسف يطرس غالي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية فساد الجمارك لجلسة 5 فبراير.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

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وائل لطفي

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