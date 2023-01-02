الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط يحيون ذكرى استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلوغونيوس بطريرك إنطاكية، وكان هذا القديس متزوجا، وقد رزق ابنة، ثم توفيت زوجته فترهب، ولتزايد فضله ووفرة علمه ونسكه وورعه اختير لرتبة البطريركية علي مدينة إنطاكية، فرعي رعية السيد المسيح احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب الأريوسية ومن شيعة مقدونيوس وسبيليوس، وعاش في البطريركية عيشة الزهد والنسك ، ولم يقتن فيها درهما ولا دينارا ولا ثوبا زائدا، وأكمل سعيه وتنيح بسلام، قد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022