الأقباط يحيون ذكرى استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلوغونيوس بطريرك إنطاكية، وكان هذا القديس متزوجا، وقد رزق ابنة، ثم توفيت زوجته فترهب، ولتزايد فضله ووفرة علمه ونسكه وورعه اختير لرتبة البطريركية علي مدينة إنطاكية، فرعي رعية السيد المسيح احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب الأريوسية ومن شيعة مقدونيوس وسبيليوس، وعاش في البطريركية عيشة الزهد والنسك ، ولم يقتن فيها درهما ولا دينارا ولا ثوبا زائدا، وأكمل سعيه وتنيح بسلام، قد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم.