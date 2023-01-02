هل العالم يواجه أزمة نفط في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.. ندوة ببيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: هل العالم يواجه أزمة نفط في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟ التي ينظمها المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، وذلك يوم الأربعاء 4 يناير 2023، في تمام الخامسة مساء، بمقر البيت بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يدير اللقاء الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، والإعلامي الدكتور على مبارك، وينسق للقاء الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الأهرام، كما يتحدث في الندوة الدكتور عيد بن مسعود رئيس مركز الخليج العربي للدراسات واستشارات الطاقة، ويصاحب الندوة فقرة فنية لفرقة بابيون الموسيقية بقيادة الفنان احمد جودة.

من المقرر أن تركز الندوة على كيفية تحقيق السلام الاجتماعي المنشود، في ظل اضطرابات سلاسل التوريد، ومرتكزات الطاقة.

تأتي هذه الندوة في إطار الاحتفال بالعام الجديد والدعوة إلى السلام بين كافة شعوب العالم، والتأكيد على أن السلام هو الطريق الوحيد والاوحد لحل كافة المشكلات بين الدول، فضلا عن أهمية نزع الخلافات وتحقيق الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة.

بيت السناري؛ من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.