الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| البلوجر مريم جودة تتصدر بعد وفاة زوجها.. وأسعار الذهب الأعلى بحثًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، تصدرت محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

هل هناك شبهة جنائية فى وفاة زوج البلوجر مريم جودة؟

تصدر اسم البلوجر مريم جودة التريند بعد أن توفي زوجها، وكانت كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، بعد مناظرة جثمان زوجها، عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية في جسد المتوفى، وأكّدت التحريات والتحقيقات، عدم وجود لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

حركة الذهب خلال 2023.. ارتفاع 107.8% من 799 لـ 1660 جنيها لعيار 21

تصدرت أسعار الذهب هاشتاجات "تويتر"، وقال تقرير صادر عن "جولد بيليون"، إن أسعار الذهب في السوق المصري ارتفعت بنسبة 107.8% خلال عام 2022، حيث فتح الذهب على سعر 799 جنيها للجرام لعيار 21 وأغلق السوق عند 1660 جنيها تقريبا بنهاية العام، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها أسعار العملة المحلية "الجنيه" أمام العملات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

تشكيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز المتوقع اليوم في الدوري المصري 2023

 

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

«الأرصاد» تحذر سكان المدن الجديدة: انخفاض كبير فى درجات الحرارة ليلًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم بمحافظات مصر، لافتة إلى أن أغلب السواحل الشمالية الغربية تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية على مطروح لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك التريند وفاة زوج البلوجر مريم جودة أسعار الذهب مباراة الأهلي ضد بيراميدز سكان المدن الجديدة نخفاض كبير فى درجات الحرارة

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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