حرس الحدود تضبط 2.5 طن حشيش وأسلحة وذخائر

نجحت قوات حرس الحدود في ضبط 2.5 طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فنطاس، وذلك بناءً على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكى.

وفى إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 6 عربات دفع رباعى وكميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية .

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى من ضبط 2 عربة دفع رباعى بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التهريب محملة بـ(1336) كجم لجوهر الحشيش المخدر وبندقية قناصة (FN) وعدد (4) خزنة بندقية قناصة (FN) وعدد (356) طلقة مختلفة الأعيرة وعدد (3) فرد متهم، كما تم ضبط عدد كبير من السجائر المهربة فى منطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.