6 اتجاهات تصميمية نتركها في عام 2022

يحرص العديد من الأشخاص إتباع الجديد طوال الوقت فيما يخص ديكور المنزل، لذا هناك 6 خيارات من الديكور لابد من تركها في بداية دخولنا على عام جديد 2023، وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

وفقًا لموقع"bhg" نحن نخطو إلى عام 2023 على استعداد لاحتضان التغيير لذا هناك 6 اتجاهات لابد من البعد عنها :-

1- تخطي الجص للبلاطة باكسبلاشس بلاطة

إذا كنت تتطلع إلى تبسيط روتين التنظيف الخاص بك في عام 2023 وتخطط لإعادة تشكيل المطبخ ، فاستبدل المادة الصلبة “ السيراميك ذو الصلابة” الذي يصعب فركه وتنظيفة للحصول على باكسبلاش على شكل لوح، فبلاطة باكسبلاش تتصدر قائمة الاتجاهات لعام 2023.

كما تعتبر ألواح الكوارتز أو الرخام مثالية لأي تصميم جمالي وتساعد على إضفاء مظهر نظيف وسلس في أي مطبخ.

2. استبدال الأثاث الضخم بالتخزين المخصص

ستستمر الخزائن في كونها أبطال غرف النوم في عام 2023 ، لكن هذه المرة نتاجر بقطع أثاث كبيرة للتخزين المخصص،كما يعد استخدام العناصر التنظيمية في خزاناتنا، سواء كانت مقصورات فاخرة أو بضعة أرفف مدسوسة خلف باب منزلق، أمرًا أساسيًا لإنشاء غرفة نوم هادئة،و ضع في اعتبارك إنشاء أدراج وخزائن وأقواس وخطافات مدمجة في هذه المساحات المخفية حتى تتمكن من توفير مساحة الأرضية في أماكن النوم.

3. تخلص من الكمال لإضفاء الطابع الشخصي

يتعلق عام 2023 بكسر القواعد، والاستمتاع، وخلق مساحات نابضة بالحياة، الفردية هي جوهر اختيارات التصميم، يرى ستاركس أن الارتفاع المستمر في مزج كل من القطع الجديدة والقديمة كخيار مستدام، ولكنه أيضًا خيار يعكس الروح الحقيقية للمساحة - وهذا اتجاه واحد (لحسن الحظ) يصعب التخلص منه.

4- استبدل الظلال البيضاء بألوان مودي

في عام 2022 ، بدأنا في الابتعاد عن الجدران البيضاء والمظهر اللوني لتبني ألوانًا أكثر صرامة وجرأة، فعلينا استبدال المساحات الخالية من الألوان لصالح الديكورات الداخلية الأكثر دفئًا بالإضافة إلى ضجة أقل عندما يتعلق الأمر بمحاولة الحفاظ على نظافتها.

لا يعني استخدام اللون الجريء بالضرورة تجريف الجدران من الأرض إلى السقف، كما أن هناك طريقة أخرى للمشاركة في الحدث وهي عن طريق إقران الألوان بشكل هزلي مع اللمسات النهائية المعدنية.

5- اكتشف طرقًا جديدة لجلب الطبيعة

الاتصال بالخارج ليس بالأمر الجديد فيما يتعلق باتجاهات المنزل ، ولكن بدلاً من الاحتفاظ بالمساحات الخارجية ، حسنًا بالخارج ، سنجد طرقًا جديدة وغير متوقعة لإحضارها، كما تلعب لوحة الألوان في منزلك دورًا هامًا.

فإن المواد مثل الكتان والقنب والقطن والجوت والصوف تساعد جميعها في خلق بيئة دافئة وجذابة بينما تساعدنا على الأرض في مساحاتنا. ولا يزال هناك متسع كبير للخضرة الحقيقية أيضًا.

6. ترقية المكاتب الرئيسية

مع خروجنا من عام 2022 ، أصبح العمل الهجين هو الوضع الطبيعي الجديد ويتولى المكتب الفعلي دورًا أكثر مرونة في كيفية عمل الأشخاص، المكتب هو مركز الاتصال الجديد ومكان لبناء المجتمع، هذا يعني أنك سواء كنت في المنزل أو في الموقع تنتقل المكاتب من مجرد مساحة لمكتب ومأخذ طاقة واتصال Wi-Fi إلى بيئة للتعاون والإبداع.

لترقية مكتبك المنزلي ، ضع في اعتبارك جدار نقطة محورية لاجتماعات Zoom ودمج مناطق لتبادل الأفكار وإعادة الشحن، كما أن أماكن العمل هي المكان الذي يقضي فيه العديد من الأشخاص عدة ساعات من يومهم ، لذلك ، تمامًا كما هو الحال في المنزل ، تحتاج هذه المساحات إلى تعزيز الشعور بالرفاهية والتواصل والراحة.