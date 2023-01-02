الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

خبير فى التسويق الرقمى والسوشيال ميديا يحذر من نشر المستندات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى

أنور السيد هاشم
أنور السيد هاشم

حذر أنور السيد هاشم الخبير في مجال التسويق الرقمي، من نشر أي أوراق شخصية أو بطاقة الرقم القومي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد هاشم في تصريحات له، أن نشر تلك الأوراق على مواقع التواصل الاجتماعي يساعد النصابين والهاكرز، من إجراء عمليات نصب عن طريقها.

وتخرج أنور السيد، من كلية نظم ومعلومات، ودرس القانون لتساعده في عمله في مجال السوشيال ميديا، كما تعلم فن التكنيك والتعامل مع الإلكترونيات، واسترجاع الحسابات المحذوفة والمهكرة وإنشاء المواقع والتطبيقات، وإعادة هيكلة إلكترونية للشركات.

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