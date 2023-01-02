كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "الاقتصاد الوطني وتقلبات الاقتصاد العالمي" بحضور وزير المالية

◄ وزير المالية من جامعة مصر: التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة

◄ د. أشرف حيدر رئيس الجامعة: نسعى لمشاركة الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها وتوعية المواطنين بالوضع الراهن

◄ د. أحمد سمير عميد الكلية: الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الظروف الصعبة

◄ تكريم الدكتور محمد معيط وأحمد درويش وزير التنمية الادارية رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق على هامش الندوة



نظمت كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة تحت عنوان"الاقتصاد الوطني وتقلبات الاقتصاد العالمي"، بحضور د. محمد معيط وزير المالية، حيث قام الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، باستقبال وزير المالية، في الندوة التى أقيمت برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الجامعة.

ورحب الدكتور أشرف حيدر بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ونقل تحية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي للحضور، كما رحب بالضيوف وشكرهم على المشاركة في الندوة التي تنظمها الجامعة كنوع من المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفعة وتنمية المجتمع خاصة مع فتح الحوار عن وضع الاقتصاد المصري وتأثره بالاقتصاد العالمي، كما رحب بوجود وزير التنمية الادارية ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، الدكتور احمد درويش، مؤكدا أن الندوة تطرح كيفية مواجهة الدولة للتحديات التي تواجهها وكيفية التفاعل مع المؤثرات الخارجية في نقاط هامة جدا.

وقال الدكتور أحمد سمير عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الشديدة بداية من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات وصولا إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بما حافظ على القدرة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك في ضوء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات وشمل كل من الاصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، والاصلاحات التشريعية، ومشروعات تطوير المنظومة الضريبية، ومشروعات تطوير ديوان عام الوزاراة والجهات التابعة، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وما ترتب على ذلك من تحقيق انجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس ايجابيا على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش اكبر من الدعم للفئات الاكثر تضررا.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، التحية والتقدير لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، والدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، على الدعوة الكريمة، متمنيا أن يكون عام 2023 عام خير على الجميع، مشيراً إلى أن الجامعات هي بمثابة مراكز بحث علمي وشريك مهم للغاية للخطط التي تساهم في تقدم الوطن والدولة حريصة على الاستماع الى جهد العلماء.

وأكد وزير المالية "أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام الصعبة على جميع اقتصادات العالم، وذلك بسبب توالى الازمات، حيث كانت الشكوى في البداية من التضخم المنخفض والهيكل الديمغرافي وصل في دول مثل بريطانيا إلى انه لا يوجد نمو سكاني ومع بداية فيروس كورونا العالم اتجه نحو الغلق الكلي لجميع المنافذ بحري وجوي ومصانع وعطل الانتاج وبذلك ارتكب العالم المتقدم أكبر جرم مع العالم المالي، ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن عام 2023 سيكون عام قاسي والكل يجزم بأن العالم في هذا العام سيعاني بشكل كبير ومعظم الاقتصاديات سيكون لديها ركود، وهذا سيكون للاسف له مردود على الاقتصاد المصري لاننا مستوردون بشكل كبير فمع استيراد السلع بنستورد التضخم، ذكر أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان، مؤكدا أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يُتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقدم الدكتور اشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية، على كم المعلومات التي تناولها في الندوة قائلا:"أحيي الشفافية والمصداقية الواضحة جدا والتي سلطت الضوء بشكل فعال على وضع الاقتصاد المصري والعالمي وتوعية المواطنين بالوضع الراهن حتى تكون الدولة والمواطن دائما على نفس الخط ويكون الحرص على السعي لزيادة الانتاج القومي بما يتمثل في زيادة استزراع الاراضي والسعي في تنمية الاقتصاد المحلي لزيادة صادراته."

وعلى هامش الندوة كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتم منحه درع الجامعة، كما تم تكريم الضيوف وهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، والدكتور محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة، والدكتور أكمل نجاتي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية.