الجيزة عادت للحياة.. ماذا قدمت حياة كريمة للصف وأطفيح والبدرشين؟ (فيديو)

بثت مبادرة حياة كريمة؛ الروح في مناطق جنوب الجيزة، بعد أن كانت في طي النسيان بعيدًا عن مقومات الحياة الأساسية من بنية تحتية توفر لهم الحياة الكريمة.. لكن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرة؛ ليذهب قطار التنمية إلى هُناك.

منطقتي الصفح وأطفيح أصبحتا تشهدان طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لهما بعد أن تولت الدولة إدخال الصرف الصحي والغاز الطبيعي والخدمات الأساسية لقرى المركزين، إلى جانب بناء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والإطفاء ومراكز الشباب. إلى جانب طفرة يشدها مركز البدرشين من تبطين الترع وعمليات الرصف التي تتم فيه، بالإضافة إلى مرور الطريق الدائري الأوسطي من المنطقة، والذي ربطها بالعاصمة الإدارية وأكتوبر ومناطق شرق القاهرة.