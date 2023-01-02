التضامن تعلن نتائج برنامج الوعي للتنمية الثقافية والاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الإنجازات التى تحققت فى برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية خلال عام 2022.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات ووصولها إلى 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم 160 لقاء جماهيري حضره مليون مستفيد، كما تم تنظيم 400 ألف ندوة حضرها 4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ مليون زيارة منزلية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تشمل كافة أشكال العنف ضد الطفل والمرأة، ووصولها إلى 11 مليون مستفيد.

وأكدت أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في 4 محافظ ووصولها إلى 100 ألف أسرة وحصول 30 ألف مستفيد على مشروعات صغيرة و 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على تنفيذ حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر زواج الأطفال، ووصولها إلى 30 مليون مستفيد.

واستهدفت حملة زواج البنت قبل 18 سنة توضيح المشاكل القانونية التى تتعرض لها الطفلة الزوجة وابنائها نتيجة عدم توتيق عقد الزواج ومنها صعوبة استخراج شهادات الميلاد لأبناء الزوجة الطفلة، وفقدان حقهم فى النسب الصحيح الى الأب وصعوبة حصولهم على حقوقهم فى التعليم والصحة والخدمات العامة، بالاضافة الى ضياع حقوق الفتاة، لأنها لا تستطيع إثبات حالتها المدنية سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة وبالتالي ليس لها حق فى الميراث او المعاش او النفقة عند نهاية هذا الزواج بالوفاة او الانفصال، هذا بالاضافة الى ان كثير من حالات زواج الأطفال يعتبرها القانون المصري جريمة اتجار فى البشر مثل زواج البنات بشكل موسمي فى فصل الصيف بهدف الربح المادى وليس بهدف الاستقرار الأسري.

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