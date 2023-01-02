قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم فعاليات مميزة خلال ديسمبر

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع تدريب عمليا مشتركا لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الجيزة ومطروح بكافة أجهزتهما التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وبدأ التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار، ثم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، وما تم من أزمات ببعض المحافظات التى حدثت خلال المرحلة السابقة، بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة وطبقا للتنسيقات.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميداني؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وجرى تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسـات المشـددة؛ للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف، وفي نهاية المشاريع السابقة تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري- أيضًا- عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بإجمالي 62 زيارة إلى قيادة قوات الصاعقة وقاعدة 3 يوليو البحرية وكلية الدفاع الجوى وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية ومتحف القوات الجوية ومجمع الإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم.