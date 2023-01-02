الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بنادى الفروسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، بطولة الجمهورية لقفز الموانع، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بنادى فروسية القوات المسلحة، وذلك بحضور مدير إدارة المدرعات ورئيس جهاز الرياضة ورئيس وأعضاء اتحاد الفروسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الاتحاد والشخصيات العامة ورواد ومُمثلي هيئات الفروسية .

وأكد رئيس اتحاد الفروسية، تضافر الجهود لإخراج البطولة في أفضل صورة استكمالًا لسلسة النجاحات التى تحققها الدولة في استضافة كبرى البطولات بفضل ما تتمتع به من المقومات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالاحترفية التى وصل إليها المشاركون من الفرسان والفارسات وما تمتعوا به من احترافية ومستوى متطور في تنفيذ القفزات على كل الارتفاعات.

وفي ذات السياق، أشار مدير إدارة المدرعات على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة، والحرص الدائم على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفروسية من أجل تحقيق البطولات المختلفة على كافة المستويات.

وجرى في ختام الفعاليات؛ تكريم عدد من رموز رياضة الفروسية صاحبى الريادة والإنجازات، والفائزين ببطولة الجمهورية من نادى فروسية القوات المسلحة وعدد من الفرسان الدوليين المشاركين في الأوليمبياد والحاصلين على البطولات العالمية والدولية.

يأتي ذلك في ضوء حرص القوات المسلحة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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