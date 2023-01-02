مدير حميات إمبابة سابقا: مبادرة «فيروس سي» نتج عنها فكرة وجود قاعدة بيانات للمصريين

قال الدكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة سابقا، إن هناك اتجاه للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة للحداثة في جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصري سواء كانت صحية أو اجتماعية أو بيئية أو تعليمية وغيرهم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية، اليوم الإثنين، أن منظومة الصحة منذ القدم معقدة للغاية نتيجة للسياسات المختلفة وغير الواضحة، ولكن الدولة الحديثة منهجها هو الاقتحام والتجديد وحل المشاكل من جذورها وليس تأجيلها أو انتظار حدوثها.

وأضاف أن المنظومة الصحية في مصر بدأت في حل المشاكل بشكل كبير، مضيفا أن اتجاه الدولة يتمثل في الخروج من أزمة مثل "فيروس سي" عن طريق بذل الكثير من الجهد.

وتابع أن مباردة "فيروس سي" جعلت الدولة قادرة على توفير الدواء من خلال نظم مدروسة ومجانية تماما، وأصبح علاج الفيرس من أرخص أسعار العلاجات في العالم.

وأضاف أن المباردة نتج عنها فكرة وجود قاعدة بيانات للمصريين جميعا بشكل عام من خلال تلك المنظومة التي نشأت لعلاج فيروس سي واكتشافه في شوارع مصر بتطبيقها على جميع الأمراض المزمنة وغير المزمنة بشكل مجاني عن طريق القوافل المنتشرة في شوارع مصر المختلفة.