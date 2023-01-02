مثنيا على جهودهم.. وكيل «صحة الإسماعيلية» يهنئ العاملين بالقطاع بالعام الجديد

قدم الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، تهنئة للعاملين بالديوان العام المديرية والإدارات الصحية، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيا لهم عاما سعيدا و زاخر بالإنجازات، مثنياً على جهدهم المميز في أداء مهامهم وواجبهم الوظيفي، مؤكدًا لهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة.

وتفقد وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، جميع إدارات الديوان العام يرافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، وحرص على متابعة منظومة العمل في الإدارات المختلفة بديوان عام المديرية منها إدارة الطب العلاجي، وإدارة الصيدلة، والعلاج الحر، وإدارة الأسنان، وإدارة المستشفيات، وإدارة العلاج الطبيعي، وإدارة النفايات، وإدارة تنظيم الأسرة، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة التمريض، وإدارة المعامل، وصحة البيئة.

كما بعث وكيل وزارة الصحة، تهنئة للواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وجميع قيادات المحافظة وشعب الإسماعيلية الكريم بمناسبة بِدء العام الميلادى الجديد 2023 متمنياً أن يُعيده الله علينا جميعاً بوافر الصحة والسعادة وعلى مِصرنا الغالية بالأمن والأمان والرخاء بإذن الله تعالى.