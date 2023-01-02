الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أنا المصري».. محطات في حياة الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد (فيديو)

وحيد حامد
وحيد حامد

أحيى برنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة قناة dmc، الذكرى الثانية لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 يناير عام 2021.

وعرض البرنامج، خلال الحلقة، تقريرا  تلفزيونياً عن الكاتب الراحل بعنوان "أنا المصري"، كاشفا أبرز المحطات في حياته بداية من ميلاده في محافظة الشرقية، مرورا بأهم الأعمال التي قدمها على مدار مشوار الفني.

من هو المبدع وحيد حامد

 

ولد وحيد حامد في 1 يوليو بمركز مينا القمح بمحافظة الشرقية، عرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.


وعمل وحيد حامد، منذ صغره على تثقيف نفسه منذ أن جاء من القاهرة عام 1963 قادماً من الشرقية لدراسة قسم اجتماع، وكتب في العديد من الصحف والمطبوعات، حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب وكانت تحمل اسم "القمر يقتل عاشقه".


كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف وشريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز على عدة جوائز عن أعماله، كما حصل على جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية "أه يا بلد" من وزارة الثقافة عام 1972.

 

كما فاز الكاتب الراحل بجائزة مصطفى أمين وعلي أمين، عن فيلم "البرئ" لأحمد زكي عام 1986، ونال جائزة القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1991/1990، وفاز أيضا بجائزة أحسن فيلم عن "الإرهاب والكباب" من وزارة الثقافة عام 1993 والعديد من الجوائز الاخري.

أبرز أفلامه

الإرهاب والكباب، طائر الليل الحزين، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، واضحك الصورة تطلع حلوة، غريب في بيتي، سوق المتعة، اللعب مع الكبار.


وتوفي الكاتب الراحل يوم السبت 2 يناير عام 2021، عن عمر يناهز 76 إثر أزمة قلبية.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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