كوريا الجنوبية تبدأ اختبار القادمين من بكين للكشف عن كوفيد-19

بدأت كوريا الجنوبية في طلب إجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 للقادمين من الصين، الاثنين، مما تسبب في حدوث ارتباك وقلق في مطار "إنتشون" الدولي طوال اليوم.

وبموجب القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضية، يتعين على جميع الوافدين من الصين إجراء اختبار الكشف عن الفيروس خلال اليوم الأول من دخولهم.

كما يجب عليهم أيضا الإقامة في منشآت منفصلة حتى ظهور نتيجة الاختبار، يتعين على المواطنين الكوريين والأجانب المقيمين في البلاد الالتزام بالحجر الصحي في مكان إقامتهم عند عودتهم من الصين.

ووفقا لما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فأ نه بدءا من صباح اليوم، وزعت سلطات مطار "إنتشون" بطاقات الأسماء الحمراء على جميع الزائرين لفترات قصيرة من الصين لتمييزهم عن القادمين من الدول الأخرى.

وتم توزيع البطاقات الحمراء على بعض القادمين من سنغافورة عن طريق الخطأ.

وطُلب من الأجانب الذين خضعوا لاختبار الكشف عن الفيروس البقاء في غرفة انتظار في الطابق الأول من مركز النقل حتى تظهر نتائج الاختبار الخاصة بهم. ويمكن أن يستوعب المركز حوالي 300 شخص فقط.

تفتيش ميداني في كوريا الجنوبية على مصابي كورونا

وقد أجرى المسؤولون الحكوميون، بما في ذلك رئيس الوزراء "هان دوك-سو" ومفوض الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جي يونج-مي"، تفتيشا ميدانيا للوقوف على كيفية تنفيذ الإجراءات الجديدة.

وزار المسؤولون المناطق المخصصة للمسافرين الذين يخضعون للاختبارات وينتظرون النتائج، وتفقدوا إجراءات مكافحة تفشي الفيروس في الموقع، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

إحباط وانزعاج بين الصينيين

وبسبب الإجراءات، نقلت الوكالة الكورية عن مواطنة صينية كانت تنتظر صديقتها القادمة من الصين، إحباطها من الاضطرار للانتظار في المطار لأكثر من 6 ساعات، وقالت إن صديقتها شعرت أيضا بالانزعاج الشديد بعد تعليق إصدارات التأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الصينيين.

كما أعرب موظف كوري جنوبي في شركة كورية جنوبية ويعمل في بكين عن استيائه من التغيير المفاجئ في سياسات الحجر الصحي، قائلا إن جدول رحلة عمله في سول قد فسد، حيث يتعين عليه الالتزام بالحجر الصحي بعد اختبار الكشف عن الفيروس، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم إشعارا مسبقا بوقت كاف للاستعداد.