الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لمدة 3 أيام.. المؤمنون يلقون نظرة الوداع على جثمان بندكتس السادس عشر

بابا الفاتيكان الفخري
بابا الفاتيكان الفخري

قال الناطق باسم الكرسي الرسولي خلال مؤتمر صحافي عُقِد بعد الإعلان عن وفاة بندكتس السادس عشر، إن جثمان البابا الفخري بندكتس السادس عشر فسيُسجّى في البازيليك الفاتيكانيّة بدءاً من اليوم الاثنين 2 يناير 2023.

 سجي، صباح اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة وحتّى السابعة مساء، الجثمان ليُكرّمه المؤمنون ويلقون نظرة الوداع. أمّا الثلاثاء والأربعاء، وتمّ تحديد ساعات التكريم بين السابعة صباحاً والسابعة مساء.

وعن مراسم الدفن، فبحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتب دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فإنّ “ جثمان البابا الفخري بندكتس السادس عشر بقي في دير “والدة الكنيسة” حتّى فجر اليوم الاثنين، بدون السماح للزيارات أو الصلوات الشعبيّة”.

وسيمكن المشاركة في مراسم الدفن التي سيترأسها البابا فرنسيس، يوم الخميس، على أن تكون البعثات الرسميّة الحاضرة هي مِن ألمانيا وإيطاليا، وفي نهاية الإفخارستيا، ستجري مراسم الوداع، وسيُنقَل بعدها جثمان البابا الراقد إلى بازيليك القدّيس بطرس، ثمّ إلى مغارة الفاتيكان بُغية دفنه.

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وائل لطفي

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