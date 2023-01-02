فاطمة قنديل رئيسا لتحرير سلسلة نجيب محفوظ بهيئة الكتاب

أصدر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قرارًا بتولي الدكتورة فاطمة قنديل رئيسًا لتحرير سلسلة نجيب محفوظ التي تصدر عن الهيئة، بعدما أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خلال الأيام الماضية قرارًا بإعادة إصدارها بعد توقفها لسنوات.

«فاطمة قنديل»، أدبية وأكاديمية مصرية، أستاذ مساعد للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية، كلية الآداب – جامعة حلوان، وحصلت على الماجستير عن أطروحتها «التناص في شعر السبعينيات»، وحصلت على الدكتوراه عن أطروحتها «عن شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران».

فازت فاطمة قنديل مؤخرا، بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها «أقفاص فارغة»، تولت منصب نائب رئيس تحرير مجلة فصول للنقد الأدبي، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيسا لتحرير سلسلة الشعر المترجم التي تصدر عن المركز القومي للترجمة.

وصف المحكمون رواية "أقفاص فارغة" بأنها "لا تتنازل عن الصدق في رواية علاقات العنف الكامنة تحت السطح في حياة أسرة عادية من الطبقة المتوسطة المصرية، علاقات القوة الجندرية".

قالوا أيضًا إن الرواية "تمّحي الحدود بين التخييلي والسِّيَري الذاتي المجتمعي، بين الخطابي والتمثيلي، بين الحياة والتدوين والفنّ، ما يفضي إلى التشكّك في الحدود المفترضة بين السيرة والرواية، ويعيد النظر، مجدَّدًا وعلى نحوٍ طازج، في تعريف كلّ منهما"، وأضافوا أن فاطمة قنديل "تكتب الحكاية بلغة مراوغة، كلما أوشك القارئ على تصنيفها تنزلق من بين أصابعه، فهي شاعرة" في المقام الأول، بالإضافة إلى ذلك فقد قالوا إن "خلال سردها الغني المكثف، تتراءى أمامنا وقائع حافلة، تتجاوز فيها الخيبات والأمل، والضعف الإنساني ومقاومته، وآلام الاكتشاف ومتعته أيضًا"، وإن "رواية فاطمة قنديل الجديدة تأمّل حسّاس وصادق يدلّ على حيوية السرد العربي وتفنّنه أو تعدد استخداماته. تشبك قنديل القارئ بلا تردد في النسيج النفسي لعلاقات حميمة ومشحونة، وذلك كي تحكي قصة الأنوثة والأسرة والخسارة التي تلازم القارئ فترة طويلة بعد الصفحة الأخيرة".