رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الإثنين، الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى اتخاذ تدابير وقائية سريعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وأدان "اشتيه" جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد الشابين محمد سامر حوشية، وفؤاد محمود أحمد عابد.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه الجريمة تعكس فكر وسلوك الجناة الذين يواصلون جرائمهم دون خوف من حساب، أو تحسب من عقاب، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تنجم عن عمليات القتل والاستباحة اليومية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

- الاحتلال الإسرائيلي يفجر 3 شقق تعود لذوي شهداء في الضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجرت ، صباح اليوم، ثلاث شقق سكنية تعود لذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبدالرحمن هاني صبحي عابد، في قرية كفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

واستشهد الشابان أحمد وعبدالرحمن عابد برصاص قوات الاحتلال في سبتمبر الماضي، بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت قرية كفر دان، وحاصرت البنايتين اللتين تقع فيهما شقتا ذوي الشهيدين عابد، وأجبرت سكانهما على الخروج من شقتيهم واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء، قبل أن تقوم بتفجيرهما.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الشبان، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد سامر حوشية وهو من بلدة اليامون المجاورة، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد من كفر دان، وإصابة 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، بحسب ما أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية.