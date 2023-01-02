هل هناك شبهة جنائية في وفاة زوج البلوجر مريم جودة؟

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، بعد مناظرة جثمان زوج البلوجر مريم جودة، عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية في جسد المتوفى.

وأكّدت التحريات والتحقيقات، عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة وأنَّ النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات الوفاة.

وطالبت النيابة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة واستجوبت الجهات المختصة زوجته البلوجر مريم جودة، مؤكّدة أنَّ زوجها توفي بعد اقل من 24 ساعة من نشر صور لهما احتفالًا بليلة رأس السنة الميلادية وأنه لم يكن يشكو من أي شيء.

وأعلنت البلوجر مريم جودة، خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد ساعات قليلة من نشر صور لهما بعد احتفالهما بـ ليلة رأس السنة.

وتفاجأ متابعي البلوجر بنبأ وفاة زوجها، خاصة أنَّها قد نشرت صورهما وظهر فيها الزوجان في حالة من السعادة والحب والبهجة، وأعربت فيها البلوجر عن امتنانها لوجود زوجها في حياتها متمنية احتفالهما باقي الأعوام معًا.