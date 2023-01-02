الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بـ استثمارات 15 مليون جنيه.. تفاصيل تمويل صندوق التنمية المحلية 1051مشروعا صغيرا

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل تمويل صندوق التنمية المحلية 1051 مشروعاً صغيراً باستثمارات 15 مليون جنيه، مؤكدا أن الصندوق حقق محاور التنمية المحلية على أرض المحافظات المصرية.

وقال “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إن الصندوق موجود فى مقرات، بحيث يصل لكل القرى الأكثر احتياجا، مضيفاً أن وزير التنمية المحلية أعلن أمس بأنه سيطلب من وزير التنمية المحلية تعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم إنجاز 15 مليون جنيه بالعام المالي الحالي خلال الستة أشهر من العام المالي، بدءا من يوليو وحتى ديسمبر.

ولفت إلى أن الصندوق قام بتمويل 1051 مشروعا صغيرا تصدرتهم محافظة أسوان، يليها المنيا ثم المنوفية ثم الدقهلية.

 

وكان أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافي من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى الحالى 1051 مشروعاً باستثمارات 17,8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وقال إن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,5% من إجمالى المشروعات.
 

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