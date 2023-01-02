الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسماعيلية مصر للدواجن» تقرر تأجيل اعتماد الموازنة التخطيطية لـ 2023

الإسماعيلية مصر للدواجن
الإسماعيلية مصر للدواجن

قررت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، تأجيل اعتماد الموازنة التخطيطية للعام الجاري 2023.

وعزت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، قرار التأجيل إلى حين مناقشة الموازنة من اللجنة الفنية واعتماد لجنة المراجعة.

يشار إلى أن الإسماعيلية مصر للدواجن، سجلت خسائر بقيمة 32.07 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 10.96 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 332.96 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 322.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 350.26 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 314.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، حققت الشركة 32.05 مليون خسائر جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل 10.96 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 74.56% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 12.03 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة في القوائم المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 222.39 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 202.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

العام الجاري الإسماعيلية اعتماد الموازنة القوائم المالية المراجعة التسعة اشهر

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