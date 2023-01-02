«ايبيكو» تعتمد تقرير إفصاح زيادة رأس المال إلى 1.14 مليار جنيه عبر الاكتتاب

وافقت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 991.7 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، بزيادة قدرها 148.75 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الزيادة موزعة على 14.87 مليون سهم على أساس القيمة العادلة وبدون مصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

واعتمدت الشركة تقرير الافصاح بغرض التعديل.

يشار أن المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 417.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 324.17 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال التسعة أشهر نحو 377.65 مليون جنيه، مقابل 391.52 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر حيث سجلت 2.68 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 384.39 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 326.03 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 28.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 304.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 236.24 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الستة أشهر نحو 283.25 مليون جنيه، مقابل 210.47 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر حيث سجلت 1.73 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت 297.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 244.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 173.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 143.54 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 927.37 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 800.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث سجلت 185.89 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 167.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي