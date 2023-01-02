الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ سياسي عن الأزمة الروسية الأوكرانية: «الكل منهزم»

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم كله يتحمل أعباء الأزمة الروسية الأوكرانية والأطراف جميعها متضرر.

وأوضح بدر الدين، خلال حواره على قناة  صدى البلد، اليوم الأحد، أن الحرب الروسية الأوكرانية لديها ضربات متبادلة بين الطرفين، وحتى الآن لم يتمكن أحد الأطراف من تحقيق النصر الكامل، مشيرا إلى أن هناك مساعدات عسكرية تقدم للجانب الأوكراني سواء من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

واختتم أنه لم تحسن الحرب بين الطرفين حتى الآن، ومن ثم هل يمكن أن تحسم في القريب أم لا ؟ لأن الحرب لم تعد تهم أطرافها المباشرة فقط بل يتأثر بها العالم وتتسبب في تباطؤ في النمو الاقتصادي غير مسبوق قبل، وجميع دول العالم الآن يتحمل أعباء ما يحدث، فنأمل جميعا إلى الوصول لحل لهذه الحرب واصفا أيها أنها في حالة الاستمرار على تلك الوتير “الكل منهزم لا يوجد منهزم ولا منتصر”.

 
أوكرانيا: شنت 13 ضربة ضد مناطق تمركز فيها الجيش الروسي

وفي هذا الصدد أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 ضربة على المناطق التي تتمركز فيها القوات الروسية، مشيرة إلى نجاحها في منطقتي تمركز قوات بشرية ومعدات عسكرية روسية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - أن القوات الروسية شنت 35 غارة جوية ضد الجيش الأوكراني خلال النهار باستخدام طائرات بدون طيار من طراز "شاهد-136"، والتي تم إسقاطها جميعًا على يد وحدات قوات الدفاع الأوكرانية.

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